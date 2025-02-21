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Путин призвал широко использовать отечественные решения в области химии

Глава государства отметил, что для поддержки таких проектов на базе Института катализа имени Г. К. Борескова в Новосибирске уже формируется специальный научно-технологический кластер.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий заявил о необходимости обеспечить широкое промышленное использование отечественных решений в области химической промышленности.

«Важно обеспечить не только разработку, но и последующее тестирование, опытное производство, а затем и широкое промышленное использование, и масштабирование отечественных решений», — сказал он.

Глава государства отметил, что для поддержки таких проектов на базе Института катализа имени Г. К. Борескова в Новосибирске уже формируется специальный научно-технологический кластер. «Это серьезный шаг в развитии всей сибирской научной агломерации как одного из ключевых центров создания технологий будущего в области химии», — добавил Путин.