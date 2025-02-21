Путин призвал широко использовать отечественные решения в области химии

Глава государства отметил, что для поддержки таких проектов на базе Института катализа имени Г. К. Борескова в Новосибирске уже формируется специальный научно-технологический кластер. «Это серьезный шаг в развитии всей сибирской научной агломерации как одного из ключевых центров создания технологий будущего в области химии», — добавил Путин.