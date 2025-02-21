Ковальчук: участие Путина в Форуме будущих технологий говорит о роли науки в РФ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, которую проводит президент РФ Владимир Путин, поблагодарил российского лидера за внимание к научной сфере.
«Сам факт вашего участия говорит о том, как относятся к науке и ко всей этой сфере в нашей стране», — сказал Ковальчук, обращаясь к президенту.
Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года. В этом году он состоится при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация «Росатом». Генеральный партнер — Сбер, стратегический партнер — ПАО «Россети», стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт».
ТАСС выступает информационным партнером форума.