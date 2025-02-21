Путин пообещал молодым ученым поддержку в работе с редкоземельными металлами

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий поинтересовался мнением молодой ученой геологического факультета МГУ им. Ломоносова о добыче редкоземельных металлов, а также пообещал поддержку со стороны государства в этой работе.
«Правильно я понимаю, что вам нужны редкоземельные металлы? Что предлагаете, что будем делать?» — спросил глава государства.
Услышав ответ о необходимости развития российских месторождений, президент поинтересовался, изучала ли их девушка. «Где, что, как можно их (редкоземельные металлы — прим. ТАСС) добывать? Ну вот кроме Якутии. Якутия, все знают, наверное, что есть. А кроме Якутии?» — уточнил Путин, на что получил утвердительный ответ.
«Мы очень надеемся, что все-таки вольфрамо-молибденовое Тырныаузское месторождение воспрянет духом», — подчеркнула собеседница президента.
«Ладно, хорошо, я тоже это имею в виду», — указал Путин. «Все, что касается вашего направления работы, тугоплавкие сплавы — это чрезвычайно важная вещь. Это мы прекрасно понимаем в правительстве, коллеги понимают. Будем делать все, чтобы помочь вам, поддержать», — пообещал глава государства.