Путин пообещал молодым ученым поддержку в работе с редкоземельными металлами

Услышав ответ о необходимости развития российских месторождений, президент поинтересовался, изучала ли их девушка. «Где, что, как можно их (редкоземельные металлы — прим. ТАСС) добывать? Ну вот кроме Якутии. Якутия, все знают, наверное, что есть. А кроме Якутии?» — уточнил Путин, на что получил утвердительный ответ.