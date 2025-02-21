Главные новости недели с 17 по 21 февраля 2025 года

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от выборов и продолжение боевых действий. Он заявил, что США ведут переговоры с Россией, а попытки Европы достичь мира провалились. По его словам, Украина разрушена, а Зеленский «ужасно справился» со своей работой.