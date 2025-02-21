Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости недели с 17 по 21 февраля 2025 года

Итоги недели с 17 по 21 февраля 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 17 по 21 февраля 2025 года.

В Эр-Рияде состоялись переговоры России и США

Источник: Reuters

Делегации РФ и США провели «серьезный разговор» по всем важным темам, включая Украину. Президент России Владимир Путин заявил, что получил доклад о переговорах и высоко оценил их результаты.

ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин заявил, что бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной. Он провел беседу с командирами 810-й бригады и 56-го полка ВС РФ по ситуации в Курской области. Глава государства поблагодарил военных за успешное выполнение задач на участках противника.

Путин оценил возможное возвращение в Россию западных компаний

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ на Форуме будущих технологий заявил, что возвращение западных компаний в Россию должно проходить с учетом интересов отечественного бизнеса. Он поручил правительству разработать меры, позволяющие сохранить преференции для российских производителей.

Трамп назвал Зеленского диктатором

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от выборов и продолжение боевых действий. Он заявил, что США ведут переговоры с Россией, а попытки Европы достичь мира провалились. По его словам, Украина разрушена, а Зеленский «ужасно справился» со своей работой.

Станция КТК получила повреждения после атаки БПЛА

Источник: РИА "Новости"

Крупнейшая нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в России подверглась атаке дронов. Пострадавших нет, разлива нефти удалось избежать. Владимир Путин поручил правительству помочь в восстановлении объекта.