Главные новости недели с 17 по 21 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 17 по 21 февраля 2025 года.
В Эр-Рияде состоялись переговоры России и США
Делегации РФ и США провели «серьезный разговор» по всем важным темам, включая Украину. Президент России Владимир Путин заявил, что получил доклад о переговорах и высоко оценил их результаты.
ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области
Путин оценил возможное возвращение в Россию западных компаний
Президент РФ на Форуме будущих технологий заявил, что возвращение западных компаний в Россию должно проходить с учетом интересов отечественного бизнеса. Он поручил правительству разработать меры, позволяющие сохранить преференции для российских производителей.
Трамп назвал Зеленского диктатором
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от выборов и продолжение боевых действий. Он заявил, что США ведут переговоры с Россией, а попытки Европы достичь мира провалились. По его словам, Украина разрушена, а Зеленский «ужасно справился» со своей работой.
Станция КТК получила повреждения после атаки БПЛА
Крупнейшая нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в России подверглась атаке дронов. Пострадавших нет, разлива нефти удалось избежать. Владимир Путин поручил правительству помочь в восстановлении объекта.