Предложено создать госпрограмму внедрения ИИ в масштабирование химпрома

Он отметил, что ключевую роль в реализации планов сыграют различные технологии, связанные с искусственным интеллектом. Они позволят ученым моделировать и создать цифровые двойники разрабатываемых материалов и катализаторов, а также необходимых для их производства реакторов, а также быстро перенести эти наработки из виртуального пространства в реальный мир при помощи 3D-принтеров. Это позволит за очень короткое время наладить производство и произвести всю установку в одном и том же месте и в одно и тоже время, не заказывая множество компонентов с разных концов мира.