Предложено создать госпрограмму внедрения ИИ в масштабирование химпрома

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия должна создать государственную программу внедрения цифровых инструментов, в том числе технологий на базе искусственного интеллекта, в химическую промышленность, что необходимо для масштабирования производства и перехода от лабораторных опытов к массовому синтезу. Об этом заявил на пленарном заседании Форума будущих технологий академик РАН Валентин Анаников.
«Наши научные проекты дают с большой эффективностью уникальные материалы с полезными практическими свойствами, но в количестве нескольких граммов. Нам нужно быстро научиться переходить от нескольких граммов к тоннам, научиться создавать технологии масштабирования производства. У нас мало проектов по их разработке, и мы предлагаем создать программу целенаправленной поддержки цифровых инструментов для решения задач химии и масштабирования химических реакций», — сказал Анаников.
Он отметил, что ключевую роль в реализации планов сыграют различные технологии, связанные с искусственным интеллектом. Они позволят ученым моделировать и создать цифровые двойники разрабатываемых материалов и катализаторов, а также необходимых для их производства реакторов, а также быстро перенести эти наработки из виртуального пространства в реальный мир при помощи 3D-принтеров. Это позволит за очень короткое время наладить производство и произвести всю установку в одном и том же месте и в одно и тоже время, не заказывая множество компонентов с разных концов мира.
«Конечно, нам нужно догонять, наверстывать и замещать различные технологии в химии, однако самый лучший способ догнать — это сыграть на опережение. Если мы вовремя и прагматичным образом внедрим все самое ценное, что нам предлагает искусственный интеллект, то мы ускорим наше технологическое развитие, совершим настоящий рывок и прочнее свяжем друг с другом науку и промышленность», — подытожил Анаников.
Как добавил глава РАН Геннадий Красников, подобные инициативы сейчас очень востребованы российской наукой. В РАН эти направления развиваются и по госзаданию, а также совместно с Российским научным фондом. В частности, сейчас создаются цифровые базы данных веществ, которые будут использованы для обучения нейросетей. По словам Красникова, эти усилия будут совместно развиваться в сотрудничестве с Росатомом, а детальные планы будут в ближайшее время разработаны вместе с Минобрнауки.
О форуме.
Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года. В этом году он проходит при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация «Росатом». Генеральный партнер — Сбер, стратегический партнер — ПАО «Россети», стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт». ТАСС выступает информационным партнером форума.