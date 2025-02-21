Ковальчук предложил создать центр аддитивных технологий на базе НИИ в Шатуре

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук предложил создать совместно с Росатомом и Российской академией наук (РАН) межведомственный центр по аддитивным технологиям на базе Института проблем лазерных и информационных технологий РАН в Шатуре.
«Там впервые в мире были созданы стереолитографы. Там уникальная база осталась. И мы обсуждали с Геннадием Яковлевичем [Красниковым] и Алексеем Евгеньевичем [Лихачевым], если бы вы, [Владимир Владимирович], поддержали. [Дело в том, что] Росатом разрабатывает и выпускает машины для аддитивных технологий. В Шатуре есть колоссальные возможности сделать межведомственный центр аддитивных технологий, который бы объединил усилия Росатома, Курчатовского института и Академии наук», — сказал Ковальчук, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, который проводит пленарную сессию Форума будущих технологий.
«Я поддерживаю любые действия, связанные с объединением усилий», — отметил Владимир Путин.
Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года. В этом году он состоится при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация «Росатом». Генеральный партнер — «Сбер», стратегический партнер — ПАО «Россети», стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт».
ТАСС выступает информационным партнером форума.