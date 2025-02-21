Ковальчук предложил создать центр аддитивных технологий на базе НИИ в Шатуре

«Там впервые в мире были созданы стереолитографы. Там уникальная база осталась. И мы обсуждали с Геннадием Яковлевичем [Красниковым] и Алексеем Евгеньевичем [Лихачевым], если бы вы, [Владимир Владимирович], поддержали. [Дело в том, что] Росатом разрабатывает и выпускает машины для аддитивных технологий. В Шатуре есть колоссальные возможности сделать межведомственный центр аддитивных технологий, который бы объединил усилия Росатома, Курчатовского института и Академии наук», — сказал Ковальчук, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, который проводит пленарную сессию Форума будущих технологий.