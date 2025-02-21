Путин поблагодарил иностранных ученых за взаимодействие в сфере науки

«И может быть, если вы сочтете возможным, поговорить о том, как можно и с нашей стороны, и что можно с нашей стороны сделать для того, чтобы, я имею в виду и наших российских коллег, где и по каким направлениям дополнительно поддержать со стороны государства то, чем вы занимаетесь», — указал президент.