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Путин поблагодарил иностранных ученых за взаимодействие в сфере науки

Президент РФ поинтересовался их мнением и предложениями по поводу сохранения, восстановления и укрепления сотрудничества.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с российскими и иностранными учеными в рамках Форума будущих технологий поблагодарил их за взаимодействие в сфере науки.

Российский лидер поинтересовался их мнением и предложениями по поводу сохранения, восстановления и укрепления взаимодействия в науке и образовании.

«Цель встречи простая, послушать, как идет совместная работа. И послушать ваши предложения по поводу того, что и как можно сделать в ближайшее время для того, чтобы сохранить, а если возможно, восстановить и расширить наше взаимодействие в сфере науки и образования», — начал Путин встречу с молодыми учеными.

Президент указал, что понимает: совместная работа идет в сегодняшних условиях сложно, «где-то вообще прекратилась, где-то она еще имеет место быть». «Наших иностранных друзей [хочу] поблагодарить за то, что вы а) здесь, б) продолжаете контакты со своими российскими партнерами», — сказал Путин.

«И может быть, если вы сочтете возможным, поговорить о том, как можно и с нашей стороны, и что можно с нашей стороны сделать для того, чтобы, я имею в виду и наших российских коллег, где и по каким направлениям дополнительно поддержать со стороны государства то, чем вы занимаетесь», — указал президент.