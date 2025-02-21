В РФ работают над увеличением в 15 раз чувствительности приборов ночного видения

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские ученые работают над созданием приборов ночного видения на основе двумерных материалов толщиной в один или несколько атомов, которые будут в 15 раз чувствительнее существующих. Об этом заявил руководитель научной группы Российского квантового центра, заведующий лаборатории физики магнитных гетероструктур и спинтроники МФТИ Александр Чернов на пленарном заседании Форума будущих технологий.
«Двумерные материалы можно использовать для приборов ночного видения. Основное преимущество использования — это в 15 раз большая чувствительность. Это значит, что в темноте вы можете задетектировать объект на значительно большем расстоянии», — сказал Чернов.
Также на основе двумерных материалов создаются биосенсоры для определения биомаркеров заболеваний в крови и дыхании, например, туберкулез и рак легких. Благодаря гибкости и малому размеру их можно встраивать в телефоны или одежду и непрерывно мониторить дыхание человека.
«Сегодня мы работам не только с графеном, мы используем большое количество других двумерных материалов, тоже толщиной в один или несколько атомов. Мы можем складывать их друг с другом, поворачивать на различные углы, то есть создавать новые материалы буквально как конструктор. Важно, что эти новые материалы обладают новыми свойствами, что самое важное — их можно подстраивать под определенные задачи», — добавил ученый.
О форуме.
Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года. В 2025 году он состоялся при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация «Росатом». Генеральный партнер — Сбер, стратегический партнер — ПАО «Россети», стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт». ТАСС выступает информационным партнером форума.