В РФ работают над увеличением в 15 раз чувствительности приборов ночного видения

«Сегодня мы работам не только с графеном, мы используем большое количество других двумерных материалов, тоже толщиной в один или несколько атомов. Мы можем складывать их друг с другом, поворачивать на различные углы, то есть создавать новые материалы буквально как конструктор. Важно, что эти новые материалы обладают новыми свойствами, что самое важное — их можно подстраивать под определенные задачи», — добавил ученый.