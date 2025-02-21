Российский научный фонд создал надежный фундамент для внедрения ИИ в химию

Он отметил, что сейчас со стороны государства, РНФ и ведущих российских научных организаций прикладываются большие усилия и для привлечения молодежи в разные отрасли науки, связанные с ИИ, и для развития этих технологий. По словам академика, особенно эффективно эти технологии развиваются в татарстанском Иннополисе и в лабораториях Казанского научного центра РАН, а также в Институте органической химии РАН. Эти научные организации уже сейчас используют новые цифровые технологии для разработки новых материалов и катализаторов, а также для создания новых инструментов для ведения исследований.