E1.ru: похитивших и избивших девушек в Каменске-Уральском мужчин задержали

«Из 18 минут съемки того, как издеваются над моим ребенком, я смогла посмотреть только пять. Дальше моя психика просто не выдержала. Просто поражает поведение взрослых людей, сотрудников мойки. На кадрах видно, как они ходят рядом и ржут, как малолетки издеваются над девчонками. У меня в голове такое не укладывается, я сужу по себе — я взрослый человек, если бы увидела такой ужас, все бы сделала, чтобы остановить», — рассказала мать Ани.