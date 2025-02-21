Каждый час работы за экраном повышает риск развития близорукости у детей на 20%

В частности, если они работали с ними меньше одного часа в день, то риск развития близорукости или не менялся, или увеличивался незначительным образом (менее 5%). Дальнейший рост этого показателя вел к резкому увеличению риска — он вырастал на 30−40% при работе за дисплеями на протяжении двух часов и более чем удваивался при использовании экранов на протяжении четырех и более часов.