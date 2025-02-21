В Русском музее Петербурга представили рисунки и акварели Карла Брюллова

Сюжет произведения наверняка был отчасти придуман художником. Изображенная сцена вызвала восторг и смех у первых зрителей. В их числе был Александр Пушкин. По воспоминаниям Аполлона Мокрицкого, одного из учеников Брюллова, поэт «хохотал до слез и просил Брюллова подарить ему это сокровище». Художник отказался, потому что уже обещал акварель княгине Салтыковой. Тогда Пушкин встал на колени и начал умолять Карла: «Отдай, голубчик! Ведь другого ты не нарисуешь для меня; отдай мне это…». Брюллов до конца своих дней жалел, что не подарил рисунок Пушкину, погибшему вскоре после этого эпизода.