Путин осмотрел на ФБТ выставку российских инновационных разработок

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин познакомился с инновационными разработками отечественных компаний на площадке Форума будущих технологий (ФБТ). Глава государства после выступления на пленарной сессии ФБТ осмотрел несколько стендов в холле столичного Центра международной торговли.