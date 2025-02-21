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Путин осмотрел на ФБТ выставку российских инновационных разработок

Президент России после выступления на пленарной сессии ФБТ осмотрел несколько стендов в холле столичного Центра международной торговли.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин познакомился с инновационными разработками отечественных компаний на площадке Форума будущих технологий (ФБТ). Глава государства после выступления на пленарной сессии ФБТ осмотрел несколько стендов в холле столичного Центра международной торговли.

Свои экспозиции главе государства представили Минпромторг, Курчатовский институт, правительство Москвы, Российский научный фонд, Газпромбанк, Росатом. В числе технологических новинок — углепластики и огнезащитные материалы, хладостойкие и жаропрочные субстанции.

Значительная часть технологических новинок касается новых возможностей в здравоохранении. Курчатовский институт представил главе государства примеры биоразлагаемых полимеров для искусственных органов, Газпромбанк — устройства для создания бионических протезов и электроды для очувствления, Росатом — биофабрикаторы, способные выращивать заново поврежденные ткани организма.

Третий Форум будущих технологий, проходящий сейчас в Москве, посвящен новым материалам.