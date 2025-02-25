Ответы на кроссворд на 24 февраля 2025: интересные факты про Масленицу

6. Захват

В настоящее время штурм снежного городка является распространенным развлечением на Масленицу, однако, в отличие от дореволюционного периода, он проводится в более безопасном формате. Суть игры заключается в возведении снежной крепости и разделении участников на две команды: одна команда защищает крепость, а другая пытается ее взять штурмом. Игра заканчивается, когда крепость захвачена и полностью разрушена.