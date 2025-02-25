Ответы на кроссворд на 24 февраля 2025: интересные факты про Масленицу

По горизонтали:
1. Кустодиев
Любовь Кустодиева к теме Масленицы, по мнению его биографа, была связана с личными воспоминаниями. В письме матери художника говорится: «Твое рождение, опять, через 23 года, пришлось на Масленицу. Ведь ты родился в четверг на Масленицу и потому, вероятно, любишь блины».
2. Блины
Масленица, дата которой ежегодно меняется в зависимости от Пасхи, богата традициями. Неизменные атрибуты праздника — чучело Масленицы, веселые забавы, катание на санях и народные гулянья. Особое место в русских традициях занимают блины и лепешки.
3. Пасха
Великий пост предназначен для подготовки верующих к Пасхе, главному христианскому празднику. От даты Пасхи зависит начало Великого поста (за семь недель) и Масленицы (за восемь недель).
4. Граница
В советской этнографии Масленицу традиционно рассматривали, как границу между зимой и весной, период, когда «изгоняли, хоронили зиму — богиню мрака и смерти — и встречали весну, несущую свет, тепло и пробуждение природы».
По вертикали:
1. Кот
Пословица «Не все коту масленица, будет и Великий пост» предостерегает от беспечности, напоминая, что легкая жизнь не вечна, и рано или поздно придется столкнуться с трудностями.
2. Бой
Во время Масленицы на Руси были особенно популярны кулачные бои. Их часто проводили на замерзших реках и озерах. Существовало три основных вида таких боев: «один на один», «свалка-сцеплялка» и «стенка на стенку».
3. Пост
Масленица — традиционный праздник восточных славян, который приходится на неделю перед Великим постом.
4. Миф
Вопреки распространенному мнению, исследователь фольклора В. Я. Пропп утверждал, что блины никогда не были символом солнца у славян. Этот миф возник в середине XIX века благодаря «мифологической школе», особенно А. Н. Афанасьеву, который сравнивал месяц с блином, используя метафоры вроде «Свети, месячку, свети ясно, як млынске коло» и «зойди, месячку, так, як млынске коло».
5. Смотрины
Масленичные обряды в основном были связаны со сватовством, чтобы после Великого поста отпраздновать свадьбу на Красную горку. Вторник на Масленицу был днем смотрин невест. Утром молодые люди приглашали родных и знакомых кататься с горок и угощаться блинами, зазывая Масленицу словами: «У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!».
6. Захват
В настоящее время штурм снежного городка является распространенным развлечением на Масленицу, однако, в отличие от дореволюционного периода, он проводится в более безопасном формате. Суть игры заключается в возведении снежной крепости и разделении участников на две команды: одна команда защищает крепость, а другая пытается ее взять штурмом. Игра заканчивается, когда крепость захвачена и полностью разрушена.
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