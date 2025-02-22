Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости Крым. До понедельника включительно в Крыму сохранится аномально холодная погода. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 60% 760 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

Крым будет находиться в тыловой части высотного циклона с центром над Керченским проливом. Северные, северо-восточные ветры будут поставлять свежие порции морозного, аномально холодного воздуха континентального происхождения, который будет сбивать показания термометров и держать температурный фон в рамках аномалии холода.

рассказал Тишковец

По его словам, по Крыму ожидается до 10 градусов мороза, при том, что февральская норма для Симферополя — +5,5 градусов.

«В субботу ожидается порывистый ветер, который в воскресенье поутихнет до 4−9 метров в секунду. Местами кратковременный снег, ночью и под утро 4−9 градусов мороза, днем 0…-5», — отметил специалист.

В воскресенье осадки небольшой интенсивности будут носить мозаичный характер. В сумерках столбики термометров покажут 5…10 градусов мороза, а днем все те же 0…-5 градусов, ветер порывистый до 12 метров в секунду.

Из-за ветра холод будет ощущаться сильнее — будет казаться, что на улице на шесть градусов холоднее, чем показывает термометр, отметил эксперт.

Ранее в пятницу в администрации Ялты сообщали, что дорога на плато Ай-Петри перекрыта из-за объявленного на ближайшие три дня штормового предупреждения.

Накануне в крымском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 февраля. По прогнозам ожидается усиление северо-восточного ветра до 15−20 м/с с порывами до 25 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, на дорогах гололедица.