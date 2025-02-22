Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

Крым будет находиться в тыловой части высотного циклона с центром над Керченским проливом. Северные, северо-восточные ветры будут поставлять свежие порции морозного, аномально холодного воздуха континентального происхождения, который будет сбивать показания термометров и держать температурный фон в рамках аномалии холода.
По его словам, по Крыму ожидается до 10 градусов мороза, при том, что февральская норма для Симферополя — +5,5 градусов.
«В субботу ожидается порывистый ветер, который в воскресенье поутихнет до 4−9 метров в секунду. Местами кратковременный снег, ночью и под утро 4−9 градусов мороза, днем 0…-5», — отметил специалист.
В воскресенье осадки небольшой интенсивности будут носить мозаичный характер. В сумерках столбики термометров покажут 5…10 градусов мороза, а днем все те же 0…-5 градусов, ветер порывистый до 12 метров в секунду.
Из-за ветра холод будет ощущаться сильнее — будет казаться, что на улице на шесть градусов холоднее, чем показывает термометр, отметил эксперт.
Ранее в пятницу в администрации Ялты сообщали, что дорога на плато Ай-Петри перекрыта из-за объявленного на ближайшие три дня штормового предупреждения.
Накануне в крымском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 февраля. По прогнозам ожидается усиление северо-восточного ветра до 15−20 м/с с порывами до 25 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, на дорогах гололедица.