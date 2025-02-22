Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

Крым будет находиться в тыловой части высотного циклона с центром над Керченским проливом. Северные, северо-восточные ветры будут поставлять свежие порции морозного, аномально холодного воздуха континентального происхождения, который будет сбивать показания термометров и держать температурный фон в рамках аномалии холода.