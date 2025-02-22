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Какой сегодня день: 22 февраля

Знаете ли вы, что 22 февраля в Японии отмечается День кошки? О том, чем еще ознаменовано 22 февраля, — в справке Sputnik.

Источник: Sputnik

Что произошло 22 февраля

В 1878 году в Москве была исполнена четвертая симфония Петра Ильича Чайковского.

В 1946 году был открыт антибиотик стрептомицин, открытие сделал доктор Зельман Ваксман.

В Индии 22 февраля отмечают День матери, в США — День рождения Джорджа Вашингтона. Также в этот день отмечается Международный день поддержки жертв преступлений.

Кто родился 22 февраля

Политический деятель Джордж Вашингтон (1732−1799).

Философ Артур Шопенгауэр (1788−1860).

Кинорежиссер Луис Бунюэль (1900−1983).

Актриса Джульетта Мазина (1921−1994).

Писатель, политик Эдуард Лимонов (1943−2020).

Автогонщик Ники Лауда (1949−2019).

Актриса Миу-Миу (1950).

Актер Кайл Маклахлен (1959).

Певец Джеймс Блант (1974).

Актриса Дрю Бэрримор (1975).

22 февраля в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память мученика Никифора Антиохийского. Также церковь вспоминает обретение святых останков первого епископа Иркутского Иннокентия в 1805 году и обретение святых останков патриарха Московского Тихона в 1992 году. Кроме того, 22 февраля является Днем преподобного Панкратия Печерского.

Именины

22 февраля именины у Иннокентия, Ивана, Тихона, Петра, Геннадия и Василия.

22 февраля в народном календаре

На Руси в этот день начинали плести лапти. Обычно к этому дню зима начинала ослабевать. Люди говорили: «На Панкратия ночь темна — убегает зима».

По белорусским традициям, если в этот день было тепло, то зима должна была продолжаться до Пасхи.