Какой сегодня день: 22 февраля

В этот день верующие православные чтут память мученика Никифора Антиохийского. Также церковь вспоминает обретение святых останков первого епископа Иркутского Иннокентия в 1805 году и обретение святых останков патриарха Московского Тихона в 1992 году. Кроме того, 22 февраля является Днем преподобного Панкратия Печерского.