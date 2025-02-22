Екатерина, ты опять не права: начались продажи Civilization 7 для PS5

Чтобы не утомлять читателя подробностями, скажем лишь коротко о том, что его ждет в новой «Цивилизации». Те, кто играл в прошлые части, быстро поймут суть изменений. Итак, всю историю человечества авторы уложили в три эпохи: «античность», «исследования» и «современность». Начать можно с любой уже на старте, но классический выбор — это с нуля. Выбираем себе лидера из значимых исторических лиц, например, Макиавелли, а ему можно выбрать нацию, которой он будет править. Причем каждая нация привязана к эпохе. Например, Россия — к «современности», а это значит, что Екатерина II, доступная для выбора, может на старте править кем угодно, но не собственной страной. Это неочевидное решение сильно обескураживает, но еще удивительнее то, что драматургия игры заставляет при переходе в новую эпоху сменить нацию (но не лидера). То есть греки или римляне не имеют шансов дожить до современности, они обязательно превратятся в кого-то еще — возможно, в русских.