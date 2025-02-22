Екатерина, ты опять не права: начались продажи Civilization 7 для PS5

Новая «Цивилизация» вышла на нескольких платформах спустя почти девять лет после шестой части. В Россию ее привезли всего через несколько дней после мирового релиза. Версию для PS5 можно считать флагманской — в ней устранены все неполадки, на которые жалуются геймеры других платформ. Есть русские звук и субтитры, игра переведена полностью, а из мировых лидеров можно выбрать Екатерину II, но править Россией у нее будет получаться не всегда. «Известия» ознакомились с игрой и поняли, что главное нововведение — радикально иная философия.
Почему «Цивилизация» — больше, чем культовая игра.
Когда мы были мальчишками, самая первая «Цивилизация» считалась опасной ловушкой. Потому что если сел играть, то не только про уроки, но и про школу, друзей, книги и всё остальное можно забыть как минимум до следующего утра. Если не хуже — зависело от того, когда это безобразие заметят родители. Мы тогда не знали, что, оказывается, «Цивилизация» во всем мире породила феномен «еще один ход», который как раз и описывал это состояние: вот еще последний раз — и спать/в школу/домой из гостей. Зато именно после «Цивилизации» возникало еще одно удивительное ощущение — это когда выходишь на улицу, делаешь шаг и замираешь, потому что прохожие тоже должны сделать шаг, а потом — снова можно тебе.
Это лирическое предисловие нужно, чтобы объяснить, насколько личные, интимные переживания связаны у большей части геймеров всего мира с серией «Цивилизация». Счет тут не на десятки и не на сотни — на десятки тысяч часов и бесконечные партии в бесконечных вариациях. Есть люди, которые вообще больше не играют ни в какие другие игры, только переходят с прошлой «Цивилизации» на следующую — или остаются в старой, если им не нравятся перемены в новой версии.
И уж, конечно, с огромным трепетом все ждали седьмую «Цивилизацию», ведь прошлая часть вышла в 2016 году — огромный срок, почти десятилетие. За это время у каждого успела сформироваться какая-то своя, фантастическая версия новой «Цивилизации», где должны были быть учтены все недочеты, а нововведения должны были бы и сохранить лучшее старое, и сделать так, чтобы конкретно этому геймеру наконец-то нравилось всё. В таких случаях любой релиз был бы обречен на шквал критики, а уж «Цивилизации» этой участи не избежать точно.
На PS5 игра без «багов».
Ранний доступ к игре геймеры могли получить почти месяц назад примерно за сто долларов. Многие купили в итоге версию для персональных компьютеров — и интернет наполнился возмущенными отзывами, катастрофически низкими оценками и заявлениями о том, что игру попросту не следовало выпускать. Говорили также о большом количестве технических ошибок, которые, в дополнение к новой концепции игры, вызывали стойкое неприятие.
«Известия» не стали торопиться и дождались, когда в Россию завезли версию для PlayStation 5 — ее можно считать флагманской, так что лучше сразу анализировать ее. Копия игры была предоставлена крупнейшим в России дистрибьютором видеоигр «Ачивка» — генеральный директор компании Яша Хаддажи подтвердил нам, что «спрос на Sid Meier’s Civilization VII высок в плане физических продаж». И, как выяснилось, ожидание было оправданно, потому что в этой версии игры ни одного «бага» мы не обнаружили. Кроме того, на PlayStation 5 «Цивилизация» идеально переведена на русский — и звук, и текст, в то время как компьютерную версию ругают за то, что там где-то вообще нет перевода, а где-то он с ошибками. Всё работает быстро, плавно, видно, что версию отладили до релиза.
Чтобы не утомлять читателя подробностями, скажем лишь коротко о том, что его ждет в новой «Цивилизации». Те, кто играл в прошлые части, быстро поймут суть изменений. Итак, всю историю человечества авторы уложили в три эпохи: «античность», «исследования» и «современность». Начать можно с любой уже на старте, но классический выбор — это с нуля. Выбираем себе лидера из значимых исторических лиц, например, Макиавелли, а ему можно выбрать нацию, которой он будет править. Причем каждая нация привязана к эпохе. Например, Россия — к «современности», а это значит, что Екатерина II, доступная для выбора, может на старте править кем угодно, но не собственной страной. Это неочевидное решение сильно обескураживает, но еще удивительнее то, что драматургия игры заставляет при переходе в новую эпоху сменить нацию (но не лидера). То есть греки или римляне не имеют шансов дожить до современности, они обязательно превратятся в кого-то еще — возможно, в русских.
Раньше территорию вокруг городов возделывали строители, для многих зданий сначала надо было построить специализированные районы, теперь это не нужно: город застраивается по таким туманным правилам, что разобраться с ними не очень просто. Рассмотреть постройки и вообще всю карту сложно даже вплотную к экрану с максимальным увеличением, приходится довериться игре. Ресурсы без всяких дорог можно вручную распределять между городами, а еще новые города теперь не города, а «городки», хотя правильнее было бы перевести «рабочие поселки». Потому что до определенного момента у них чисто утилитарная функция закрывать пространство и пополнять те или иные ресурсы.
Раньше, кроме стран-соперников, на карте были города-государства и варварские поселения, теперь они объединены. У игрока есть ресурс «влияние» — можно использовать его на этих населенных пунктах, и бандиты перестанут беспокоить. Влиянием можно «расплачиваться» при общении с соперниками, например, за каждую торговую сделку или за «безвизовый режим». Полководцы теперь собирают в отряды до шести юнитов, чтобы «выгрузить» их на поле боя. По идее, управлять своим государством должно было стать проще, чтобы не разбираться вручную с каждым отрядом и не запоминать, что и где находится в пригородах.
Чем отличается «Цивилизация 7» от всех остальных.
Трудно обобщить полученное за такой короткий срок впечатление от игры, но, пожалуй, главная мысль — смена философии на более актуальную, современную, чем та, которая была заложена создателем «Цивилизации» Сидом Мейером в 80-е годы. Раньше мы были не просто правителем — мы были почти богом, в наших руках было столько контроля, что в какой-то момент нам просто становилось тесно на Земле и мы отправлялись на Альфу Центавра. Причем было ясно, что и там будет более-менее легко.
В новой «Цивилизации» мы понимаем, что контроля у нас, в сущности, не так уж много. Более того, если раньше мы понимали, что движемся к расцвету и победе, то сейчас везде мы наблюдаем с самого начала признаки упадка, энтропию, ведущую к одной трагедии за другой. И ничего не можем с этим поделать, нам остается только каждый раз брать себя в руки и не давать бессильной ярости лишить нас рассудка.
Вот, построили мы один город, два, три — а больше до поры нельзя. Почему, если есть поселенцы, есть энергия? Потому что возможности наши не безграничны. Мы отстраиваем города, но на нас регулярно обрушиваются стихийные бедствия, рушат здания, заставляя тратить время на восстановление утраченного. Мы чувствуем, что дела идут всё хуже и хуже, пытаемся что-то предпринять, но тщетно… И обнаруживаем, что в игре есть шкала нарастания кризиса. Когда она заполнится, мы насильно перейдем в следующую эпоху. При этом не только исчезнет этнос, совершенно по Льву Гумилеву, но пропадут многие постройки и отряды, мы вообще можем провалиться в темные века, откуда придется выбираться с большим трудом. Немного напоминает апокалиптическое «Основание» Айзека Азимова, там тоже был «кризис», было крушение империи, последующий хаос и рецепты того, как можно было этот хаос побыстрее преодолеть. Авторы новой «Цивилизации» явно читали Азимова и упаковали его концепцию в игру.
Итак, переходим в новую эпоху — и ничего не узнаем. Города надо восстанавливать из руин, отстраивать заново. Более того, карта местности вдруг расширяется, и нам надо стремительно заниматься первооткрывательством, пока колонии не застолбили за собой соперники. Всё происходит так быстро, что не успеваешь опомниться. В стандартном режиме игры открытия и социально-политические катаклизмы возникают со скоростью фильма на перемотке. Только что мы строили первые библиотеки — а вокруг уже носятся рыцари, откуда они взялись, кто скажет?
Соседние государства без всяких причин одно за другим объявляют нам войну, к которой мы не были готовы, хотя отношения со всеми складывались прекрасно, по-соседски. В жизни, возможно, так и бывает, но мы же в игре? «Цивилизацию» ценили за это чувство комфорта, когда накопил ресурсы — и ешь, пей, веселись, основывай города, строй войска, поражай мир чудесами света. Новая «Цивилизация» заставляет покинуть зону комфорта, это мир злых случайностей и тайных закономерностей, в которых чувствуешь подспудную логику, но она никак не дается, не позволяет ей овладеть.
И вот правитель без народа, потому что народ переменчив, и гордых майя «античности» совершенно невозможно узнать в прусских войсках «современности». От первых городов почти ничего не осталось, масштабы карты изменились, а вместе с ней — общее представление о планете. Нарастает очередной кризис, и что будет, когда шкала заполнится, не знают и сами небеса. Как не отчаяться, не захлебнуться в этом водовороте событий? На этот вопрос у нас пока нет ответа, надо играть дальше. Еще один ход — и спать, как мы помним, потому что в смысле наркотической увлекательности эта «Цивилизация» не уступает прошлым. Просто сон этот будет тяжелым и невеселым, ведь шапка Мономаха оказалась непривычно тяжела.