Календарь на 22 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

22 февраля отмечается День коктейля «Маргарита» — одного из самых известных и популярных алкогольных напитков в мире. Этот коктейль, состоящий из текилы, лаймового сока и ликера Cointreau или Triple Sec, традиционно подается в бокале с ободком, покрытым солью. Происхождение напитка окутано легендами. Одна из самых известных версий гласит, что в 1938 году мексиканский бармен Карлос «Дэнни» Эррера придумал «Маргариту» для актрисы Маржори Кинг, которая не переносила крепкие спиртные напитки в чистом виде. Другая версия утверждает, что коктейль случайно создала в 1948 году светская львица Маргарита Самес, которая смешала ингредиенты во время вечеринки в своем доме в Акапулько. Есть также предположение, что напиток появился в 1936 году в Тихуане и получил название в честь танцовщицы Маргариты Мендес.