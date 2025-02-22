Серийные убийцы, предатели и маньяки: Топ душегубов, казнённых в СССР

И рыбка клюнула на крючок. Ничего не подозревавший Юхновский написал автобиографию и допустил нестыковку в сравнении с ранее указанными им данными. В частности, он отметил, что воевал в рядах Красной армии с 1941 года. В то время как в биографии, написанной в 1944 году, он утверждал, что проживал на оккупированной территории. После этого сотрудники КГБ начали опрашивать свидетелей, которые могли видеть Алекса Лютого в годы войны. Все они указывали на то, что Юхновский и есть тот самый палач. В 1975 году он был задержан. На начальном этапе Юхновский всё отрицал, затем, пытаясь оправдаться, утверждал, что они с отцом были советскими агентами в логове врага.