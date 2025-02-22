Таба-лапка: что это за антистресс-игрушка

Классические лапки с пупырышками: самый распространённый вариант, представляющий собой плоскую или объёмную фигурку со множеством пупырышек, которые приятно лопать. Лапки-брелоки: миниатюрные версии, которые можно прикрепить к ключам, рюкзаку или пеналу. Лапки-фигурки: игрушки в виде животных, персонажей мультфильмов или других узнаваемых образов. Лапки-головоломки: более сложные варианты, требующие определённой ловкости и координации для сборки или манипуляций. Лапки с подсветкой и звуком: модели, оснащённые световыми и звуковыми эффектами, делающими игру ещё более привлекательной для детей.