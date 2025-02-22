Суд отклонил апелляцию расцеловавшего испанскую футболистку Рубиалеса

Напомним, в итоговом вердикте суд оштрафовал Рубиалеса более чем на 10 тысяч евро. Кроме того, ему также наложили запрет приближаться к Эрмосо на расстояние менее 200 метров и устанавливать с ней контакт в течение года. При этом суд не признал его виновным в попытках принуждения спортсменки к замалчиванию инцидента.