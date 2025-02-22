Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отклонил апелляцию расцеловавшего испанскую футболистку Рубиалеса

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса на решение ФИФА о его отстранении от футбольной деятельности на три года.

Источник: Life.ru

Решение было принято из-за инцидента с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо после финала чемпионата мира 2023 года. CAS признал, что поведение Рубиалеса представляло собой серьёзные нарушения дисциплинарного кодекса ФИФА, и санкция является разумной и пропорциональной.

Напомним, в итоговом вердикте суд оштрафовал Рубиалеса более чем на 10 тысяч евро. Кроме того, ему также наложили запрет приближаться к Эрмосо на расстояние менее 200 метров и устанавливать с ней контакт в течение года. При этом суд не признал его виновным в попытках принуждения спортсменки к замалчиванию инцидента.