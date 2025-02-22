Минус $1,5 млрд: Хакеры совершили крупнейшую кражу в истории криптовалютного рынка

Ранее компания Google заявила, что в 2024 году хакеры из России, Китая, Ирана и КНДР, использовали её чат-бот Gemini для планирования и совершенствования кибератак. При этом ИИ использовался не для разработки новых методов атак, а для повышения эффективности работы хакеров.