Минус $1,5 млрд: Хакеры совершили крупнейшую кражу в истории криптовалютного рынка

По данным исследовательской фирмы Arkham Intelligence, злоумышленники вывели около $1,4 млрд через серию подозрительных транзакций. Средства начали перемещаться на новые адреса, где их стали продавать. По данным СМИ, к этому могут быть причастны хакеры из КНДР.
Кража стала крупнейшей в истории криптовалютного рынка, превзойдя предыдущий рекорд — $611 млн, украденные у платформы Poly Network в 2021 году.
Ранее компания Google заявила, что в 2024 году хакеры из России, Китая, Ирана и КНДР, использовали её чат-бот Gemini для планирования и совершенствования кибератак. При этом ИИ использовался не для разработки новых методов атак, а для повышения эффективности работы хакеров.