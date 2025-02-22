Кот за месяц без еды невольно переплыл Атлантику от Нидерландов до Карибов

Животное пропутешествовало тысячи километров от нидерландской провинции Северный Брабант до острова Кюрасао, расположенного неподалеку от Венесуэлы. Работники транспортной фирмы AMC Cargo, принимавшие груз в пункте назначения, очень удивились, когда открыли контейнер и увидели кота. Истощённый и напуганный зверь не позволял никому приближаться. На место вызвали экспертов и ветеринаров из национального фонда Kitten Rescue Curacao, которым удалось поймать испуганного кота, заманив его в клетку с едой.
Неизвестно, как кот оказался в запертом контейнере и кому он принадлежит. В настоящий момент с невольным путешественником всё в порядке, он восстанавливает силы под наблюдением волонтеров.
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