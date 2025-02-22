Артур Бетербиев оказался тяжелее Дмитрия Бивола перед реваншем в Эр-Рияде

Напомним, 13 октября в Эр-Рияде Бетербиев победил Бивола судейским решением и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. Предыдущим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе был легендарный Рой Джонс-младший.