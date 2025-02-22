Артур Бетербиев оказался тяжелее Дмитрия Бивола перед реваншем в Эр-Рияде

Взвешивание и битва взглядов Бивола и Бетербиева. Видео © Х / Matchroom Boxing.
Реванш, который состоится 22 февраля, перенесён на меньшую арену в Эр-Рияде. Шоу пройдёт на шеститысячной арене Venue Riyadh Season для создания более благоприятной атмосферы.
У 34-летнего Бивола 23 победы (12 нокаутом) и одно поражение. На счету 40-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом) в 21 бою на профессиональном ринге.
Напомним, 13 октября в Эр-Рияде Бетербиев победил Бивола судейским решением и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. Предыдущим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе был легендарный Рой Джонс-младший.