Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макгрегор: Трамп осознаёт, что РФ победила

Полковник подчеркнул, что Трамп является реалистом.

Источник: Аргументы и факты

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что американский лидер Дональд Трамп понимает, что Российская Федерация одержала победу в украинском конфликте.

Он подчеркнул, что Трамп является реалистом.

«Думаю, он понимает, что русские победили, их дело с самого начала было справедливым, и они заслуживают уверенности в своей будущей безопасности. Нам нужна по-настоящему нейтральная Украина», — написал Макгрегор в соцсети X*.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина не будет нейтральной при Зеленском.

В начале февраля Макгрегор заявлял, что Трампу следует понять, что Зеленский не представляет волю жителей Украины.

Напомним, Трамп подчеркнул, что рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине. Он заявил, что Киев столкнётся с проблемами, если не подпишет соглашение о минералах.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.