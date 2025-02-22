Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что американский лидер Дональд Трамп понимает, что Российская Федерация одержала победу в украинском конфликте.
Он подчеркнул, что Трамп является реалистом.
«Думаю, он понимает, что русские победили, их дело с самого начала было справедливым, и они заслуживают уверенности в своей будущей безопасности. Нам нужна по-настоящему нейтральная Украина», — написал Макгрегор в соцсети X*.
Кроме того, он подчеркнул, что Украина не будет нейтральной при Зеленском.
В начале февраля Макгрегор заявлял, что Трампу следует понять, что Зеленский не представляет волю жителей Украины.
Напомним, Трамп подчеркнул, что рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине. Он заявил, что Киев столкнётся с проблемами, если не подпишет соглашение о минералах.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.