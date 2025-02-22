Российские учёные научились выявлять два самых сложных для диагностики вида рака

По словам специалистов, используемые на сегодняшний день онкомаркеры, как правило, повышены на поздней стадии опухолевого процесса, когда симптомы заболевания уже проявились, а также определяются при различных типах опухолей, то есть неспецифичны. Поэтому важно разработать новые методы диагностики, которые бы выявляли заболевания на ранней стадии.
Однако учёным удалось выделить секретируемые белки из опухолевых клеток. В общей сложности из почти тысячи зарегистрированных белков исследователям удалось определить 67 секретируемых биомаркеров, содержание которых отличается в клетках рака лёгких и колоректального рака.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские учёные научились бороться с депрессией при помощи бактерий. Кишечник и мозг связаны настолько, что неполадки в первом органе могут влиять на работу второго, в том числе вызвать такие патологии, как депрессия или когнитивные расстройства.