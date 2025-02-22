Российские учёные научились выявлять два самых сложных для диагностики вида рака

По словам специалистов, используемые на сегодняшний день онкомаркеры, как правило, повышены на поздней стадии опухолевого процесса, когда симптомы заболевания уже проявились, а также определяются при различных типах опухолей, то есть неспецифичны. Поэтому важно разработать новые методы диагностики, которые бы выявляли заболевания на ранней стадии.