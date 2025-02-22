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SHOT: cоздатель «Дорожного радио» Михайлов умер от последствий онкологии

В 2023 году у медиаменеджера диагностировали рак, и с тех пор он проходил лечение в медучреждении в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Причиной ухода из жизни Андрея Михайлова, основателя «Дорожного радио», стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием, сообщает Telegram-канал SHOT.

В 2023 году у медиаменеджера диагностировали рак, и с тех пор он проходил лечение в медицинском учреждении в Москве.

В прошлом году состояние здоровья Михайлова ухудшилось: появились проблемы с дыханием, и даже произошёл отёк Квинке.

О смерти Михайлова ранее сообщила «Европейская медиагруппа».

«Дорожное радио» было запущено Михайловым в 2003 году, после чего он в течение двух десятков лет занимал пост программного директора этой станции.