Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что президент Российской Федерации Владимир Путин и Зеленский должны провести встречу.
Заявление прозвучало в ходе выступления Трампа в Белом доме.
«Я думаю, что президент Путин и Зеленский должны встретиться», — сказал президент Соединённых Штатов.
Кроме того, в ходе встречи с журналистами Трамп подчеркнул, что рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине.
Президент США добавил, что украинская сторона столкнётся с проблемами, если не подпишет договор о минералах, а также отметил, что Киев должен будет компенсировать Соединённым Штатам 400−500 миллиардов долларов.
При этом он, комментируя сообщения СМИ, заявил, что не приедет в столицу Российской Федерации на парад Победы.