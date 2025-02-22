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Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского

Заявление прозвучало в ходе выступления Трампа в Белом доме.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что президент Российской Федерации Владимир Путин и Зеленский должны провести встречу.

Заявление прозвучало в ходе выступления Трампа в Белом доме.

«Я думаю, что президент Путин и Зеленский должны встретиться», — сказал президент Соединённых Штатов.

Кроме того, в ходе встречи с журналистами Трамп подчеркнул, что рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине.

Президент США добавил, что украинская сторона столкнётся с проблемами, если не подпишет договор о минералах, а также отметил, что Киев должен будет компенсировать Соединённым Штатам 400−500 миллиардов долларов.

При этом он, комментируя сообщения СМИ, заявил, что не приедет в столицу Российской Федерации на парад Победы.