Ученый предложил сделать из МКС корабль и отправить его к Марсу

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) продолжает представлять политическую и научную ценность для Земли, но ближе к концу ее существования орбитальную лабораторию можно будет переделать в музей или даже корабль для полета к Марсу. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
Ученый подчеркнул, что сегодня МКС является идеальным примером сотрудничества в космосе, несмотря на разногласия, возникающие на Земле. Кроме того, отметил он, исследования на борту МКС имеют самое прямое отношение к инновациям и повышению качества жизни на Земле. «Полученные там результаты — кто бы мог подумать — внедряются в районных поликлиниках. Так что это замечательная задача. Вполне стоит тех затрат, которые на это уходят», — сказал эксперт.
Призыв Илона Маска свести станцию с орбиты и готовить полет на Марс Эйсмонт прокомментировал, предложив «сверхрадикальный вариант»: выкупить МКС у стран — участниц проекта и сделать из нее корабль для полета к Красной планете. «Он может ее разобрать на модули, из этих модулей собрать аппарат, который полетит к Марсу. Пожалуйста, там же этих модулей штук 15, и масса общая — 440 тонн. Вывести такую массу на орбиту — это сложнейшая задача, чего добру пропадать? Конечно, возникнут препятствия, но, мне кажется, это не просто осуществимо — это того стоит», — отметил ученый.
Эйсмонт напомнил, что собрать на орбите многомодульный корабль для межпланетных перелетов предлагал еще основоположник отечественной космонавтики Сергей Королев. «Он полагал, что с помощью его носителя — средней ракеты Р-7, из которой происходят современные “Союзы” — можно полететь даже на Марс, если собирать аппарат уже на орбите. Такой подход более надежный, дешевый и легче реализуемый, чем создание целого сверхтяжелого носителя», — пояснил эксперт.
Ученый также допустил создание на базе МКС музея. «Если ей чуть поднять орбиту — скажем, на 150 километров, это не так дорого обойдется — то вот эти маневры по поддержанию высоты орбиты, которые сегодня регулярно нужны, практически сходят на нет. Получается такой музей, и люди, которые располагают ресурсами, смогут туда отправляться», — отметил Эйсмонт.
О Международной космической станции.
МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 т, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 т. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств — членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).