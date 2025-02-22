Ученый предложил сделать из МКС корабль и отправить его к Марсу

Призыв Илона Маска свести станцию с орбиты и готовить полет на Марс Эйсмонт прокомментировал, предложив «сверхрадикальный вариант»: выкупить МКС у стран — участниц проекта и сделать из нее корабль для полета к Красной планете. «Он может ее разобрать на модули, из этих модулей собрать аппарат, который полетит к Марсу. Пожалуйста, там же этих модулей штук 15, и масса общая — 440 тонн. Вывести такую массу на орбиту — это сложнейшая задача, чего добру пропадать? Конечно, возникнут препятствия, но, мне кажется, это не просто осуществимо — это того стоит», — отметил ученый.