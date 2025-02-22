The Telegraph: Стармер планирует объявить о новом пакете военной помощи ВСУ

Британский премьер-министр Кир Стармер намерен объявить об очередном пакете военной помощи Киеву 24 февраля, пишет The Daily Telegraph.
Кроме того, по данным издания, Британия также объявит о новых ограничительных мерах в отношении РФ.
Один из источников отметил, что кабинет премьер-министр Стармера планирует «сохранять курс» на оказание поддержки, несмотря на «существенное осложнение отношений» между Соединёнными Штатами и Киевом.
Подробности о пакете военной помощи и новых санкциях не приводятся.
Ранее сообщалось, что Британия хочет организовать патрулирование украинского воздушного пространства после урегулирования конфликта, вместо того чтобы отправлять туда сухопутные войска.