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The Telegraph: Стармер планирует объявить о новом пакете военной помощи ВСУ

Стармер планирует «сохранять курс» на оказание поддержки.

Источник: Аргументы и факты

Британский премьер-министр Кир Стармер намерен объявить об очередном пакете военной помощи Киеву 24 февраля, пишет The Daily Telegraph.

Кроме того, по данным издания, Британия также объявит о новых ограничительных мерах в отношении РФ.

Один из источников отметил, что кабинет премьер-министр Стармера планирует «сохранять курс» на оказание поддержки, несмотря на «существенное осложнение отношений» между Соединёнными Штатами и Киевом.

Подробности о пакете военной помощи и новых санкциях не приводятся.

Ранее сообщалось, что Британия хочет организовать патрулирование украинского воздушного пространства после урегулирования конфликта, вместо того чтобы отправлять туда сухопутные войска.