Депутат Никитин: граждане РФ могут получать пенсию сразу от трех стран ЕАЭС

Граждане Российской Федерации, которые работали и имеют трудовой стаж не только в РФ, но и в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут получать пенсию сразу от нескольких государств, сообщил РИА Новости Анатолий Никитин, депутат Московской областной думы и глава Союза пенсионеров Московской области.
Как он рассказал, по соглашению о пенсионном обеспечении в ЕАЭС граждане имеют право на получение пенсий за стаж, накопленный в разных странах-членах союза. При этом каждое государство назначает и выплачивает пенсию за периоды работы, когда страховые взносы были уплачены на его территории.
«В основе договора ЕАЭС лежит принцип, согласно которому участники несут ответственность пропорционально. Так, если гражданин России несколько лет официально работал в Белоруссии, затем в России и Казахстане, он может получать пенсию сразу от трёх государств. При этом правила учёта стажа зависят от того, в какой период он был накоплен», — пояснил Никитин.
Депутат подчеркнул, что ограничений по количеству или размеру пенсий нет, и их выплата не может быть приостановлена или прекращена из-за проживания в другой стране ЕАЭС. Для назначения пенсии необходимо иметь стаж работы не менее одного года в стране трудоустройства. Если стажа в одной стране недостаточно, учитывается трудовая деятельность в других государствах союза.
«Размер и порядок назначения пенсии регулируются законодательством каждой страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако при назначении пенсии с учётом соглашения ЕАЭС возникают определённые особенности, поэтому все сложные вопросы следует решать через Социальный фонд России и аналогичные государственные органы в рамках ЕАЭС», — заключил Никитин.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с aif.ru сообщил, что социальные пенсии в апреле вырастут более чем на 2 тысячи рублей.