Депутат Никитин: граждане РФ могут получать пенсию сразу от трех стран ЕАЭС

Депутат подчеркнул, что ограничений по количеству или размеру пенсий нет, и их выплата не может быть приостановлена или прекращена из-за проживания в другой стране ЕАЭС. Для назначения пенсии необходимо иметь стаж работы не менее одного года в стране трудоустройства. Если стажа в одной стране недостаточно, учитывается трудовая деятельность в других государствах союза.