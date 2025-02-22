От −28 до +18 градусов: погода в Казахстане на 22 февраля

Погода в Астане
В столице будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, восточный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 2−4 мороза.
Погода в Алматы
В мегаполисе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 8−10 тепла.
Погода в Шымкенте
В городе будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 16−18 тепла.
Погода в Акмолинской области
На западе, севере области снег, низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, днем на западе, юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на севере области 18, днем 1−6, на севере области 10 мороза. В Кокшетау переменная облачность, ночью снег, поземок, туман. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 8−10 мороза.
Погода в Алматинской области
Без осадков. Ночью на юге, в горных районах области временами туман. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на севере, в горных районах области 10−15 мороза, днем 7−12 тепла, на севере, в горных районах области 3 мороза — 2 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 7−9 тепла.
Погода в области Жетысу
Без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20, временами 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на юге области 3, в горных районах области 17 мороза, днем 3−8 тепла, на юге области 11 тепла, на востоке, в горных районах области 3 мороза. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10 мороза, днем 6−8 тепла.
Погода в Туркестанской области
В конце дня в горных районах области дождь. Ночью и утром на западе, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 8−13, днем на горных перевалах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 мороза — 3 тепла, на севере области 5 мороза, днем 15−20, на севере области 10 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 16−18 тепла.
Погода в Западно-Казахстанской области
Ночью снег, метель, днем осадки (преимущественно снег), метель, гололед, на западе, севере, востоке области временами сильный снег. На западе, севере области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 7, днем 3−8 мороза, на юге области 0 градусов. В Уральске облачно, снег, метель, днем временами сильный снег, гололед. Ветер северо-восточный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 3−5 мороза.
Погода в Атырауской области
Ночью снег, на юге области сильный снег, днем осадки, на северо-востоке области сильные осадки (снег, дождь), гололед. На севере, юге, востоке области метель. Ветер северный, северо-западный 9−14, на севере, юге, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на юге области 3 мороза, днем 3−8 мороза, на юге области 0 градусов. В Атырау облачно, ночью снег, временами сильный снег, днем осадки (преимущественно снег), метель. Ветер северный, северо-западный 9−14, порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 4−6 мороза.
Погода в Мангистауской области
На западе, севере, в центре области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-западный 9−14, на западе области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на юге, востоке области 10 мороза, днем 0−5 мороза, на юге области 3 тепла. В Актау облачно, осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9−14, ночью порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 0−2 мороза.
Погода в Актюбинской области
Снег, на западе области сильный снег. На западе, севере, в центре области низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, на западе, севере, в центре области порывы 15−20, в центре области временами 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на юге области 4, днем 5−10, на юге области 2 мороза. В Актобе облачно, временами снег, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 5−7 мороза.
Погода в Костанайской области
На западе, востоке области снег, низовая метель, на севере области небольшой снег. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на севере области 21, на юге области 10 мороза, днем 5−10, на юге области 2 мороза. В Костанае облачно, утром и днем небольшой снег. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 8−10 мороза.
Погода в Северо-Казахстанской области
На западе, юге, востоке области снег, низовая метель. На юге, востоке области туман. Ветер северо-восточный 9−14, днем на западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−24, на юге, востоке области 9−14 мороза, днем 10−15, на юге, востоке области 7 мороза. В Петропавловске: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 10−12 мороза.
Погода в Павлодарской области
На севере области снег, поземка, на востоке области небольшой снег. На юге, востоке области туман. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на севере области 14, днем 5−10 мороза. В Павлодаре переменная облачность, небольшой снег. Туман. Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 8−10 мороза.
Погода в Карагандинской области
Без осадков. На севере, востоке области временами туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, на востоке области 20, на юге области 8 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на севере области 6 мороза. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13 мороза, днем 1 мороза — 1 тепла.
Погода в области Улытау
Без осадков. На севере, востоке, в центре области временами туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, днем на севере, юге области порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 15, на западе области 4 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9 мороза, днем 1 мороза — 1 тепла.
Погода в Восточно-Казахстанской области
Без осадков. На севере, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, днем на юго-востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, на севере, востоке области 28, на северо-западе области 14 мороза, днем 1−6, на севере, востоке области 11 мороза, на северо-западе области 2 тепла. В Усть-Каменогорске малооблачно, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 1−3 мороза.
Погода в области Абай
Без осадков. На севере, востоке области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, на юге, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 10, на востоке области 22−27 мороза, днем 1−6, на востоке области 10 мороза, на юге области 3 тепла. В Семее малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 2−4 мороза.
Погода в Кызылординской области
Днем на севере, в центре области дождь. На востоке, в центре области туман. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, днем 8−13, на севере области 4 тепла. В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 10−12 тепла.
Погода в Жамбылской области
Без осадков. Ночью и утром на севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, ночью порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 мороза — 1 тепла, на севере, в горных районах области 8 мороза, днем 12−17, на севере, в горных районах области 2−7 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 15−17 тепла.