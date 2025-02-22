От −28 до +18 градусов: погода в Казахстане на 22 февраля

В конце дня в горных районах области дождь. Ночью и утром на западе, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 8−13, днем на горных перевалах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 мороза — 3 тепла, на севере области 5 мороза, днем 15−20, на севере области 10 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 16−18 тепла.