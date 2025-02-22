Челябинцам напомнили правила, как не упасть в гололед

Одна из рекомендаций касается обуви с противоскользящим покрытием. Оптимальный вариант — рифленая подошва (например, сапоги или ботинки с глубоким протектором). Дополнительно можно использовать специальные накладки-ледоступы.
Также важна правильная техника передвижения. Необходимо делать короткие шаги, слегка сгибая колени; наступать на всю поверхность стопы, избегая переноса веса на пятку или носок; в сложных условиях эффективна техника «елочкой» (стопы развернуты под углом).
Руки во время движения должны быть свободными. Не следует загружать их сумками. Это позволит быстро восстановить баланс при потере равновесия.
При неуверенной ходьбе рекомендуется применять трость с противоскользящим наконечником.
Отдавать предпочтение лучше посыпанным песком или солью тротуарам. Ведь эти материалы снижают скольжение.
Лучше избегать спешки: планировать выход заранее, чтобы передвигаться размеренно.
Если все-таки падение неизбежно, нужно постараться приземлиться на бок; избегать ударов локтями, коленями и головой; расслабить мышцы, чтобы смягчить удар.
Наконец, требуется контроль состояния после падения. Даже при отсутствии боли возможны скрытые травмы (ушибы, растяжения, трещины). При появлении отека, дискомфорта или ограничения подвижности следует незамедлительно обратиться к врачу.