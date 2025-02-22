Марочко заявил о сковывании основных сил ВСУ в Часовом Яре в ДНР

«Сейчас наши военнослужащие в Часовом Яре занимаются сковыванием основных сил противника. В городе находится довольно-таки серьёзная группировка вооружённых формирований Украины. Также потихоньку идёт зачистка тех районов Часова Яра, которые недавно были взяты под наш контроль», — сказал Марочко в беседе с ТАСС.