Марочко заявил о сковывании основных сил ВСУ в Часовом Яре в ДНР

Российские военные «сковывают» подразделения Вооружённых сил Украины в Часовом Яре, проинформировал Андрей Марочко.
Военный эксперт подчеркнул, что ВС РФ ведут зачистку районов Часова Яра, недавно перешедших под их контроль.
«Сейчас наши военнослужащие в Часовом Яре занимаются сковыванием основных сил противника. В городе находится довольно-таки серьёзная группировка вооружённых формирований Украины. Также потихоньку идёт зачистка тех районов Часова Яра, которые недавно были взяты под наш контроль», — сказал Марочко в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что «перемалывание резервов, сил и средств» ВСУ в Часовом Яре представляет собой один из важных этапов для продвижения российских военных на данном участке.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины в пригороде Часова Яра в Донецкой народной республике.