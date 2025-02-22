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Марочко заявил о сковывании основных сил ВСУ в Часовом Яре в ДНР

ВС РФ ведут зачистку районов Часова Яра, перешедших под их контроль.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные «сковывают» подразделения Вооружённых сил Украины в Часовом Яре, проинформировал Андрей Марочко.

Военный эксперт подчеркнул, что ВС РФ ведут зачистку районов Часова Яра, недавно перешедших под их контроль.

«Сейчас наши военнослужащие в Часовом Яре занимаются сковыванием основных сил противника. В городе находится довольно-таки серьёзная группировка вооружённых формирований Украины. Также потихоньку идёт зачистка тех районов Часова Яра, которые недавно были взяты под наш контроль», — сказал Марочко в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что «перемалывание резервов, сил и средств» ВСУ в Часовом Яре представляет собой один из важных этапов для продвижения российских военных на данном участке.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины в пригороде Часова Яра в Донецкой народной республике.