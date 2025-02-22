В США впервые за 15 лет расстреляют заключённого, приговорённого к казни

В Соединённых Штатах впервые за 15 лет заключённого казнят путём расстрела, информирует Associated Press.
Смертный приговор будет приведён в действие в штате Южная Каролина. По данным издания, заключённого Брэда Сигмона казнят 15 марта.
Власти штата заявили, что 67-летний Сигмон сам выбрал данный способ. Он также мог выбрать использование электрического стула или применение смертельной инъекции.
Мужчина был приговорён к казни за убийство и похищение. В 2001 году он забил до смерти отца и мать своей возлюбленной. Орудием преступления стала бейсбольная бита. После этого Сигмон похитил свою бывшую девушку, однако ей удалось сбежать.
В публикации сказано, что всего с 1967 года в Соединённых Штатах путём расстрела были казнены три человека. Данные казни были проведены в штате Юта, последняя — в 2010 году.
Напомним, в январе текущего года американский лидер Дональд Трамп подписал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне.
Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана после перерыва в 15 лет приняли решение возобновить смертные казни.