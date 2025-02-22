В США впервые за 15 лет расстреляют заключённого, приговорённого к казни

Мужчина был приговорён к казни за убийство и похищение. В 2001 году он забил до смерти отца и мать своей возлюбленной. Орудием преступления стала бейсбольная бита. После этого Сигмон похитил свою бывшую девушку, однако ей удалось сбежать.