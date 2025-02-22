В Уфе представлен проект зоопарка

В начале декабря Глава республики Радий Хабиров рассказал о будущем Уфимском зоопарке. Он разместится на месте нынешних вольеров с животными в парке Лесоводов. Общая площадь застройки составит порядка 12 га.
Как сообщил разработчик проекта, новый Уфимский зоопарк организационно будет разделен на три зоны. В первой, основной будут представлены вольеры с хищными животными, далее будет идти контактный зоопарк, где посетители смогут вплотную познакомиться с домашними животными. Между ними расположится хозяйственный блок с ветлечебницей, хранилищем кормов, администрацией и рядом других служебных помещений. Вход в зоопарк планируется со стороны улицы Сагита Агища, где также появится автопарковка.
Всего на проектируемой территории построят 47 вольеров, рассчитанных на содержание 96 животных, в том числе экзотических для нашего региона. Пропускная способность зоопарка рассчитана на одновременное нахождение в нем 270 посетителей.
Особенностью проекта станет стилизованное воспроизведение 17 природных достопримечательностей Башкирии, таких как водопад Гадельша, Киндерлинская пещера, Розовые скалы и ряда других.
В настоящее время по проекту зоопарка продолжаются проектно-изыскательные работы, он готовится к прохождению госэкспертизы. Строительная смета пока не определена и может быть названа после окончательного утверждения проекта. Строительство зоопарка планируется на бюджетные средства, а срок начала работ будет зависеть от выделения финансирования.