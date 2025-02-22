В Уфе представлен проект зоопарка

Как сообщил разработчик проекта, новый Уфимский зоопарк организационно будет разделен на три зоны. В первой, основной будут представлены вольеры с хищными животными, далее будет идти контактный зоопарк, где посетители смогут вплотную познакомиться с домашними животными. Между ними расположится хозяйственный блок с ветлечебницей, хранилищем кормов, администрацией и рядом других служебных помещений. Вход в зоопарк планируется со стороны улицы Сагита Агища, где также появится автопарковка.