Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе представлен проект зоопарка

В Уфе на заседании Архитектурного совета РБ был представлен проект Уфимского зоопарка в парке Лесоводов.

Источник: Башинформ

В начале декабря Глава республики Радий Хабиров рассказал о будущем Уфимском зоопарке. Он разместится на месте нынешних вольеров с животными в парке Лесоводов. Общая площадь застройки составит порядка 12 га.

Как сообщил разработчик проекта, новый Уфимский зоопарк организационно будет разделен на три зоны. В первой, основной будут представлены вольеры с хищными животными, далее будет идти контактный зоопарк, где посетители смогут вплотную познакомиться с домашними животными. Между ними расположится хозяйственный блок с ветлечебницей, хранилищем кормов, администрацией и рядом других служебных помещений. Вход в зоопарк планируется со стороны улицы Сагита Агища, где также появится автопарковка.

Всего на проектируемой территории построят 47 вольеров, рассчитанных на содержание 96 животных, в том числе экзотических для нашего региона. Пропускная способность зоопарка рассчитана на одновременное нахождение в нем 270 посетителей.

Особенностью проекта станет стилизованное воспроизведение 17 природных достопримечательностей Башкирии, таких как водопад Гадельша, Киндерлинская пещера, Розовые скалы и ряда других.

В настоящее время по проекту зоопарка продолжаются проектно-изыскательные работы, он готовится к прохождению госэкспертизы. Строительная смета пока не определена и может быть названа после окончательного утверждения проекта. Строительство зоопарка планируется на бюджетные средства, а срок начала работ будет зависеть от выделения финансирования.