Левитт назвала заявления о работоспособности Байдена ложью

«Не под запись в лицо скажут, что они (сотрудники СМИ — ред.) знали, что Байден некомпетентный, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня. Никакой работы не делалось. Никто не знал, кто главный. Мы все знали правду, а они отвечали, глаза вам врут, верьте», — рассказала она.