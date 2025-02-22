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Левитт назвала заявления о работоспособности Байдена ложью

Журналисты «в частных беседах» признают, что Байден некомпетентен.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что высказывания о том, что бывший американский лидер Джо Байден вполне работоспособен, являются ложью.

«Прошлые заявления о работоспособности и нормальном когнитивном состоянии экс-президента США Джо Байдена, которого не видели с инаугурации Дональда Трампа, ложь», — сказала она.

Левитт отметила, что журналисты «в частных беседах» признают, что Байден некомпетентен.

«Не под запись в лицо скажут, что они (сотрудники СМИ — ред.) знали, что Байден некомпетентный, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня. Никакой работы не делалось. Никто не знал, кто главный. Мы все знали правду, а они отвечали, глаза вам врут, верьте», — рассказала она.

Заявление прозвучало в ходе выступления пресс-секретаря Белого дома на конференции в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Байден оставил наследие в виде снижения умственных способностей.