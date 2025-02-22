«Ни мы о них не знаем, ни они о нас»: Учёный раскрыл правду о микробах на Земле

По словам эксперта, учёные узнают о бактериях по мере освоения родной планеты. Нередко новые организмы находят там, куда ещё не ступали люди. Это могут быть озёра в Антарктиде, джунгли, вулканы или Марианская впадина. Они продолжают обитать там, где миллионы лет не было контактов с атмосферой.