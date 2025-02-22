Начался второй этап благоустройства набережной в Чурилово

Как сообщает районная администрация, подрядчик приступил к подготовительным мероприятиям. На первом этапе планируется укрепить береговую линию, установить ограждения и оборудовать четыре спуска к воде. Далее будут обустроены парковочные зоны, контейнерные площадки для мусора, малые архитектурные формы и система дополнительного освещения. Завершающим этапом станет озеленение территории: высадка хвойных и лиственных деревьев, кустарников, а также создание клумб и цветников.
Ориентировочный срок сдачи объекта — 1 августа 2025 года.
Территория для благоустройства была определена по итогам онлайн-голосования жителей микрорайона. Контроль за ходом работ осуществляет администрация Тракторозаводского района во главе с Татьяной Букреевой, которая провела рабочую встречу с представителями подрядчика для согласования планов.