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Начался второй этап благоустройства набережной в Чурилово

В Тракторозаводском районе стартовали работы в рамках второго этапа благоустройства набережной на Первом озере. Проект реализуется по национальной программе «Формирование современной городской среды».

Источник: Администрация Тракторозаводского района

Как сообщает районная администрация, подрядчик приступил к подготовительным мероприятиям. На первом этапе планируется укрепить береговую линию, установить ограждения и оборудовать четыре спуска к воде. Далее будут обустроены парковочные зоны, контейнерные площадки для мусора, малые архитектурные формы и система дополнительного освещения. Завершающим этапом станет озеленение территории: высадка хвойных и лиственных деревьев, кустарников, а также создание клумб и цветников.

Ориентировочный срок сдачи объекта — 1 августа 2025 года.

Территория для благоустройства была определена по итогам онлайн-голосования жителей микрорайона. Контроль за ходом работ осуществляет администрация Тракторозаводского района во главе с Татьяной Букреевой, которая провела рабочую встречу с представителями подрядчика для согласования планов.

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