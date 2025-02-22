В Уфе ко Дню защитника Отечества появилось новое световое оформление

Расположенная в пешеходной части улицы Ленина (аллея «ArtTerria») иллюминация «Звёздное небо» получила новую визуализацию. На ней появились символы праздника: самолёты, вертолёты, звёзды, флаги, парашюты. Визуальный ряд дополнен тематическим музыкальным сопровождением. 15-минутное свето-музыкальное шоу будет демонтироваться на аллее «ArtTerria» с 21 по 25 февраля.
Также в к празднику изменилась архитектурная подсветка стелы «Уфа- Город трудовой доблести». Здесь установили новое осветительное оборудование, имитирующее зенитные прожекторы.
На трассе Уфа — Аэропорт, на динамических табло размещена открытка с поздравлением.