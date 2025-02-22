Внимание на слабость: Онколог перечислил специфические симптомы лимфомы

Лимфома — это рак, поражающий лимфоциты — основные клетки иммунной системы. В отличие от других злокачественных новообразований, лимфома распространяется по организму через лимфу и кровь. По словам врача, лимфома часто проявляется как узловое образование, локализующееся в лимфоузлах шеи, паха или подмышек.