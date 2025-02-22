Для домов с электроотоплением пересчитают стоимость электроэнергии в Иркутской области

Добавим, соответствующее постановление утверждено Кабинетом министров 20 февраля. Документ направлен на исключение несправедливости, с которой пришлось столкнуться жителям домов с электроотоплением после установления новых диапазонов потребления электроэнергии. Постановление в том числе предусматривает введение повышающего сезонного коэффициента 1,8 к диапазонам объемов электропотребления в отопительный период для жителей домов, в том числе садовых, пользующихся электроотоплением, на территории всех регионов России.