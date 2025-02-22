В какие страны казахстанцы могут летать без паспорта

На начало 2025 года граждане Казахстана могут въезжать без визы в 41 государство, а также на две территории с особым статусом — Макао и Гонконг, являющиеся частью Китая. При этом стоит помнить, что безвизовый режим не всегда означает, что для поездки казахстанцам не нужен паспорт. К примеру, для въезда в Корею с 01.04.2022 года действует система электронного разрешения на въезд (K-ETA), которое нужно получить предварительно. При въезде в Намибию виза автоматически выдается по прилету.