Южноуральцы активно сортируют мусор

Парламентарий подвел итоги выполнения региональных программ в рамках нацпроекта «Экология». За последние шесть лет в регионе ликвидированы крупные свалки, включая Челябинскую, Златоустовскую, Верхнеуфалейскую, Нижнеуфалейскую и Карталинскую. В декабре 2024-го завершена рекультивация Магнитогорской левобережной свалки, что сократило вредные выбросы на 16,7 тыс. тонн ежегодно. В Златоусте устранено мазутохранилище, угрожавшее жилым районам.