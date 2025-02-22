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Южноуральцы активно сортируют мусор

Контейнеры ярко-желтого цвета, установленные на площадках для сбора мусора, пользуются спросом у жителей региона. Все больше южноуральцев занимаются сортировкой отходов. Об этом рассказал председатель комитета Законодательного Собрания Челябинской области по экологии Михаил Махов.

Парламентарий подвел итоги выполнения региональных программ в рамках нацпроекта «Экология». За последние шесть лет в регионе ликвидированы крупные свалки, включая Челябинскую, Златоустовскую, Верхнеуфалейскую, Нижнеуфалейскую и Карталинскую. В декабре 2024-го завершена рекультивация Магнитогорской левобережной свалки, что сократило вредные выбросы на 16,7 тыс. тонн ежегодно. В Златоусте устранено мазутохранилище, угрожавшее жилым районам.

В рамках губернаторского проекта «Генеральная уборка 74» выявлено 1020 незаконных свалок, из которых ликвидировано 942. Акцент сделан на предотвращение их повторного образования.

Для развития системы обращения с ТКО закуплено 13 тыс. контейнеров, 2,1 тыс. из них — для раздельного сбора (ярко-желтые баки). Регион продолжает создавать инфраструктуру для утилизации и переработки отходов. Михаил Махов отметил активное участие жителей в сортировке мусора, подчеркнув личный вклад в эту практику.

экология