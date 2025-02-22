Застройщик рассказал подробности пожара в ЖК «Автор» в Иркутске

«21 февраля около 16.00 случилось возгорание утеплителя на территории нашей строительной площадки. Зданий огонь не коснулся. Рабочий момент, такое случается. Была вызвана пожарная бригада, но к ее приезду пожар мы уже устранили. Пострадавших нет», — пояснил соучредитель компании Алексей Чудаков.