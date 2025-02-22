Застройщик рассказал подробности пожара в ЖК «Автор» в Иркутске

Пожар на стройплощадке ЖК «Автор» в Иркутске произошел из-за возгорания утеплителя, сообщил соучредитель компании alfa Development Алексей Чудаков. Напомним, что накануне вечером, 21 февраля, иркутяне могли наблюдать густые клубы дыма в районе торгового центра «Сильвер Молл» из-за пожара на стройке, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил застройщик проекта компании, пожар на стройплощадке ЖК «Автор» ликвидировали за 20 минут.
«21 февраля около 16.00 случилось возгорание утеплителя на территории нашей строительной площадки. Зданий огонь не коснулся. Рабочий момент, такое случается. Была вызвана пожарная бригада, но к ее приезду пожар мы уже устранили. Пострадавших нет», — пояснил соучредитель компании Алексей Чудаков.
Добавим, в ЖК «Автор» возводят два дома комфорт-класса с квартирами в черновой и предчистовой отделке whitebox. Объект планируют сдать во втором квартале 2026 года. На сегодня строительная готовность составляет 46%.