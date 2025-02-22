На подарки к 23 февраля челябинцы готовы потратить 3200 рублей

Вообще поздравить близких с 23 февраля намерены 70% женщин и 30% мужчин. Первые чаще выбирают подарки для супругов, отцов и сыновей. При этом только 5% женщин готовят презенты коллегам. Мужчины поздравляют преимущественно отцов и сыновей, а 4% планируют приобрести подарки для себя (например, тематические сувениры или предметы для хобби).