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На подарки к 23 февраля челябинцы готовы потратить 3200 рублей

За последние четыре года сумма увеличилась на треть. Об этом сообщают представители SuperJob, опираясь на проведенное ими исследование.

Вообще поздравить близких с 23 февраля намерены 70% женщин и 30% мужчин. Первые чаще выбирают подарки для супругов, отцов и сыновей. При этом только 5% женщин готовят презенты коллегам. Мужчины поздравляют преимущественно отцов и сыновей, а 4% планируют приобрести подарки для себя (например, тематические сувениры или предметы для хобби).

Между прочим, бюджеты мужчин превышают женские. Так, средняя сумма расходов мужчин составляет 5000 рублей, женщин — 3500 рублей.

ТОП-5 городов по объему трат возглавила Москва (4600 рублей). Следом идут Санкт-Петербург (4300 ₽), Красноярск (4100 ₽), Екатеринбург и Краснодар (по 4000 ₽).