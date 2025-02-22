Роспотребнадзор: от энцефалита в 2024 году в Иркутской области умерли двое

22 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с энцефалитом. Клещи, являющиеся переносчиками вируса, остаются одной из самых серьёзных угроз для здоровья человека. Об этом напомнил Роспотребнадзор Иркутской области.
С наступлением весны, уже в марте-апреле, клещи в Иркутске и его окрестностях активизируются. Эффективной мерой защиты для жителей таёжной местности, тех, кто выезжает в такие районы на длительное время, является вакцинация. Прививки ставятся двукратно, с интервалом не менее месяца. Завершить курс вакцинации необходимо за 2 недели до поездки. Жители Иркутска и крупных городов области обычно оформляют страховку от клеща, которая позволяет быстро проверить, заражённый ли он, и сделать при необходимости укол иммуноглобулина.
В прошлом году в медицинские учреждения Иркутской области обратились более 15 тысяч человек с укусами клещей. Зарегистрировано 89 случаев клещевого энцефалита, 117 — боррелиоза, 32 — риккетсиоза. От клещевого энцефалита скончались два человека, оба — непривитые.
Наибольшее количество обращений зафиксировано в Иркутске и Иркутском районе. На втором месте в рейтинге по заражениям Шелеховский район, на третьем — Слюдянский.
По данным Центра диагностики и профилактики клещевых инфекций, озвученным ранее, у 0,8% клещей выявлен возбудитель вируса клещевого энцефалита, у 33,4% — боррелиоза. Также обнаружены гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, клещевой вирусный лайм-боррелиоз и риккетсиоз.