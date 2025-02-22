Роспотребнадзор: от энцефалита в 2024 году в Иркутской области умерли двое

С наступлением весны, уже в марте-апреле, клещи в Иркутске и его окрестностях активизируются. Эффективной мерой защиты для жителей таёжной местности, тех, кто выезжает в такие районы на длительное время, является вакцинация. Прививки ставятся двукратно, с интервалом не менее месяца. Завершить курс вакцинации необходимо за 2 недели до поездки. Жители Иркутска и крупных городов области обычно оформляют страховку от клеща, которая позволяет быстро проверить, заражённый ли он, и сделать при необходимости укол иммуноглобулина.