В преддверии 80-летия Победы в Астане военнослужащие дадут торжественный концерт

Выступление будет посвящено приближающемуся 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Концерт приурочен к важной дате, объединяющей миллионы людей. Она напоминает соотечественникам о подвиге старшего поколения и о том, что в жестокой войне им помогли выстоять единство, невероятная сила духа и любовь.
В исполнении солистов и вокальных групп Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра ВС Казахстана прозвучат произведения военной тематики.
Также в этот день состоится выездная выставка военного музея «Казахстан в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.».
Выставку организует Военно-исторический музей Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана.
В ней будут представлены личные вещи Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова, первого министра обороны Героя Советского Союза Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, Халық қаһарманы Тлеугали Абдибекова и Хиуаз Доспановой, архивные документы, уникальные фотографии, осколки снарядов и солдатские медальоны, найденные в местах сражений.