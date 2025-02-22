Полсотни миллионов рублей направили на капитальный ремонт судебных участков в Башкирии

Вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов принял участие в заседании коллегии Государственного комитета республики по делам юстиции. В своем выступлении он сообщил, что за 2024 год было проведено 23 752 правовые экспертизы нормативных правовых актов органов исполнительной власти региона и 374 269 муниципальных актов на предмет их соответствия действующим законам. Порядка полутора тысяч семей участников специальной военной операции получили бесплатную юридическую помощь.
Кроме того, в минувшем году правительство Башкирии выделило из резервного фонда 50 миллионов рублей на капитальный ремонт судебных участков Баймаского, Бижбулякского, Белорецкого, Зианчуринского, Дуванского и Ермекеевского районов республики.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.