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Полсотни миллионов рублей направили на капитальный ремонт судебных участков в Башкирии

В Башкирии выделили 50 млн рублей на капремонт судебных участков.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов принял участие в заседании коллегии Государственного комитета республики по делам юстиции. В своем выступлении он сообщил, что за 2024 год было проведено 23 752 правовые экспертизы нормативных правовых актов органов исполнительной власти региона и 374 269 муниципальных актов на предмет их соответствия действующим законам. Порядка полутора тысяч семей участников специальной военной операции получили бесплатную юридическую помощь.

Кроме того, в минувшем году правительство Башкирии выделило из резервного фонда 50 миллионов рублей на капитальный ремонт судебных участков Баймаского, Бижбулякского, Белорецкого, Зианчуринского, Дуванского и Ермекеевского районов республики.

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