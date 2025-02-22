Погода в День защитника Отечества в Приморье не принесет сюрпризов

Стала известна погода на предстоящий праздник День защитника Отечества. По информации синоптиков Примгидромета, осадки 23 февраля в регионе не ожидаются, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Как поделились синоптики, в День защитника Отечества минимальная температура воздуха в крае составит примерно −14…-20°C, днем холод уступит место теплу. Максимальные показатели же будут на 1−3 градуса выше, чем 22 февраля.
Что касается погоды во Владивостоке, то в ночь на 23 февраля столбики термометров покажут примерно −11…-13°C, днем потеплеет до −2…-5°C.
Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала программу мероприятий, посвященных предстоящему Дню защитника Отечества. Одним из праздничных событий станет автопробег, подробно с афишей можно ознакомиться в нашем материале.