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Погода в День защитника Отечества в Приморье не принесет сюрпризов

В Приморье 23 февраля ожидается погода без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 60% 760 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Стала известна погода на предстоящий праздник День защитника Отечества. По информации синоптиков Примгидромета, осадки 23 февраля в регионе не ожидаются, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Как поделились синоптики, в День защитника Отечества минимальная температура воздуха в крае составит примерно −14…-20°C, днем холод уступит место теплу. Максимальные показатели же будут на 1−3 градуса выше, чем 22 февраля.

Что касается погоды во Владивостоке, то в ночь на 23 февраля столбики термометров покажут примерно −11…-13°C, днем потеплеет до −2…-5°C.

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала программу мероприятий, посвященных предстоящему Дню защитника Отечества. Одним из праздничных событий станет автопробег, подробно с афишей можно ознакомиться в нашем материале.